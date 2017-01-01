На Донеччині російський бойовик Якут отримав вісім років в’язниці

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Російський бойовик

Іноземного найманця визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) КК України

Костянтинівський міськрайонний суд підтримав позицію Костянтинівської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні щодо 50-річного громадянина Російської Федерації, жителя Республіки Саха (Якутія), який брав активну участь у діяльності терористичної організації «ДНР». Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

«Установлено, що у квітні 2015 року чоловік приїхав до України та вступив до лав терористів «ДНР», а саме – до одного з силових підрозділів бойовиків – батальйону «Схід» на посаду рядового стрілка та отримав позивний Якут. Після вступу до лав терористів обвинуваченого було відряджено для проходження служби у м. Ясинувата, яке нині окуповане бойовиками. У вересні 2015 року чоловіка було затримано прикордонниками в той час, коли він намагався потрапити у м. Маріуполь. Під час затримання останній був одягнутий у камуфляжну форму, у кишенях якої правоохоронці знайшли документи про те, що чоловік просив звільнити його з військової частини незаконного військового формування так званої ДНР», – інформує прокуратура.

Незважаючи на те, що росіянин своєї належності до будь-яких військових формувань не визнавав, почеркознавча експертиза підтвердила, що документи були написані ним власноруч.

За рішенням суду іноземного найманця визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 1 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану території України та виїзду з неї) КК України, та засуджено до восьми років позбавлення волі.