На Донеччині сформували штурмовий загін КОРД

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Штурмовий загін призначений для супроводу поліцейських спецоперацій і затримання озброєних злочинців, в тому числі — у зоні бойових дій

В поліції Донецької області сформовано штурмовий загін. Бійці спецпідрозділу Корпус оперативно-раптової дії (КОРД) призначені на посади.

Про це повідомляє прес-служба обласної Національної поліції.

«9 січня 2017 року дали дорогу в життя спецпідрозділу КОРД. До його складу увійшли співробітники поліції, які пройшли відбір, 2-х місячні курси виживання, отримали відповідний сертифікат бійця КОРД і пройшли переатестацію. Наш спецпідрозділ має бути кращим», — зазначив глава поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

Наголошується, що штурмовий загін призначений для супроводу поліцейських спецоперацій і затримання озброєних злочинців, в тому числі — у зоні бойових дій.

За словами Аброськіна, в даний час повністю вирішена проблема з автотранспортом, технічним забезпеченням спецпідрозділу. Бійці мають на озброєнні сучасну зброю, спецтехніку, зокрема сучасний український бронеавтомобіль «Варта». Проте підрозділ укомплектовано приблизно на 50%.