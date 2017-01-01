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    На Донеччині сталася ДТП за участю військовослужбовця: є постраждалі

    • Сьогодні, 22:46
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    На місці події працюють представники військової комендатури та поліції

    Сьогодні, 2 квітня, у місті Костянтинівка Донецької області трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця Збройних Сил України.

    Про це повідомили у прес-центр штабу АТО.

    Постраждалих внаслідок ДТП цивільних осіб, водія та пасажира мотоцикла, доставлено до міської лікарні.
    Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

    На місці події працюють представники військової комендатури та національної поліції.

    Костянтинівка АТО ДТП
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