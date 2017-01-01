На Донеччині сталася ДТП за участю військовослужбовця: є постраждалі
- Сьогодні, 22:46
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На місці події працюють представники військової комендатури та поліції
Сьогодні, 2 квітня, у місті Костянтинівка Донецької області трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця Збройних Сил України.
Про це повідомили у прес-центр штабу АТО.
Постраждалих внаслідок ДТП цивільних осіб, водія та пасажира мотоцикла, доставлено до міської лікарні.
Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.
На місці події працюють представники військової комендатури та національної поліції.