На Донеччині судитимуть екс-депутата селищної ради за організацію «референдуму»

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Псевдореферендум на Донбасі

Колишньому депутату вже повідомлено про підозру

У селищі Велика Новосілка Донецької області колишньому депутату селищної ради повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України.

Відповідне повідомлення розміщено на офіційному сайті прокуратури Донецької області.

«У квітні-травні 2014 року підозрюваний брав активну участь у підготовці та проведенні на території смт. Велика Новосілка незаконного референдуму щодо так званої самостійності «ДНР», - розповіли у прокуратурі.

За вказівками депутата серед членів «виборчої комісії» було розподілено заздалегідь підготовлені так звані бюлетені, протоколи для ведення їх обліку та безпосередньо розпочато «референдум».

Сам підозрюваний особисто здійснював контроль за роботою так званої виборчої комісії, а по закінченні незаконного референдуму організував підрахунок результатів голосування та наказав передати бюлетені учасникам терористичної організації «ДНР».

«Таким чином колишній депутат райради обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України)», - додають у прокуратурі Донеччини.

Наразі екс-депутату повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

«Главком» також повідомляв імена артистів, які 11 травня збираються в окупований Донецьк на святкування третьої річниці псевдореферендуму.