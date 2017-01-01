На Донеччині судитимуть поплічника бойовиків

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Так чоловік попався правоохоронцям

В 2014 році чоловік чергував на блокпості терористів у Краматорську

У Краматорську на Донеччині правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні 3 фактів крадіжок та причетності до незаконних збройних формувань 53-річному чоловіку. Горе-злодій у грудні минулого року застряг у ґратах квартири, яку намагався обікрасти. Про це заявили у Краматорському відділі Нацполіції.

«Крім того, з’ясувалося, що у 2014 році зловмисник вступив до лав бойовиків та місяць здійснював контрольно-пропускний режим на блокпості, розташованому неподалік від перехрестя вул. Совхозної та вул. О.Тихого мікрорайону «Станкострой». Чоловік пішов до терористів у надії заробити грошей та отримати притулок – бо на той час не мав постійного місця проживання», йдеться у повідомленні.

Неодноразово судимому краматорчанину було повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу - ст. 162 (Порушення недоторканності житла), ч.3 ст. 185 (Крадіжка) та ч.2 ст.260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Нагадаємо, що нещодавно поліцейські затримали трьох бойовиків, один із яких брав участь у бойових діях у промзоні Авдіївки.