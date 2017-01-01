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На Донеччині унаслідок обстрілу бойовиків була поранена місцева жителька

Жінка дістала вогнепальне кульове поранення ноги

У селі Чермалик Донецької області 58-річна жінка дістала кульове поранення в ногу, перебуваючи на своєму подвір'ї.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Жінка дістала кульове поранення у ногу.

«О 14.00 до поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги, про те, що знаходячись у власному городі по вулиці Заможній 73, місцева мешканка отримала вогнепальне кульове поранення ноги», — йдеться у повідомленні.

Поліція уточнює, що жінка поралась на городі біля свого будинку, що розташований у 300 метрах від лінії розмежування. І була поранена в ногу.

Її крики почув чоловік, який і викликав швидку.

Наразі слідчо-оперативна група поліції з'ясовує обставини події та опитує сусідів і інших мешканців прифронтового села.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.