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    На Донеччині унаслідок обстрілу бойовиків була поранена місцева жителька

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    На Донеччині унаслідок обстрілу бойовиків була поранена місцева жителька
    На Донеччині унаслідок обстрілу бойовиків була поранена місцева жителька

    Жінка дістала вогнепальне кульове поранення ноги

    У селі Чермалик Донецької області 58-річна жінка дістала кульове поранення в ногу, перебуваючи на своєму подвір'ї.

    Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

    Жінка дістала кульове поранення у ногу.

    «О 14.00 до поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги, про те, що знаходячись у власному городі по вулиці Заможній 73, місцева мешканка отримала вогнепальне кульове поранення ноги», — йдеться у повідомленні.

    Поліція уточнює, що жінка поралась на городі біля свого будинку, що розташований у 300 метрах від лінії розмежування. І була поранена в ногу.

    Її крики почув чоловік, який і викликав швидку.

    Наразі слідчо-оперативна група поліції з'ясовує обставини події та опитує сусідів і інших мешканців прифронтового села.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

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