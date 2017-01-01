На Донеччині унаслідок обстрілу бойовиків була поранена місцева жителька
- Сьогодні, 21:26
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Жінка дістала вогнепальне кульове поранення ноги
У селі Чермалик Донецької області 58-річна жінка дістала кульове поранення в ногу, перебуваючи на своєму подвір'ї.
Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.
Жінка дістала кульове поранення у ногу.
«О 14.00 до поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги, про те, що знаходячись у власному городі по вулиці Заможній 73, місцева мешканка отримала вогнепальне кульове поранення ноги», — йдеться у повідомленні.
Поліція уточнює, що жінка поралась на городі біля свого будинку, що розташований у 300 метрах від лінії розмежування. І була поранена в ногу.
Її крики почув чоловік, який і викликав швидку.
Наразі слідчо-оперативна група поліції з'ясовує обставини події та опитує сусідів і інших мешканців прифронтового села.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.