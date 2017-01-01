На Донеччині відкривають нові блокпости

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Додаткові стаціонарні блокпости відкриються по всій лінії розмежування у ключових транспортних вузлах

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони поліція Донеччини створює систему контролю на залізничних та автошляхах.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

В районі селища Верхньоторецького відкрився додатковий блокпост.

«На новому блокпості будуть цілодобово нести службу співробітники поліції та Нацгвардії. Таким чином, на законних підставах узято під контроль шляхи, які особи використовували для поставок товарів на окуповану територію. Серед основних напрямків: залізничний шлях Костянтинівка - Новгородське (ст.Фенольна) - Верхньоторецьке-Ясинувата, а також автомобільні траси між Костянтинівкою, Торецьком та нині окупованою Ясинуватою», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, додаткові стаціонарні блокпости відкриються по всій лінії розмежування у ключових транспортних вузлах. Крім того, траси та другорядні дороги патрулюватимуть мобільні групи поліції.

У рамках стоп-контролю правоохоронці здійснюватимуть перевірки документів громадян та огляд транспорту. Крім того, вживатимуться контрдиверсійні заходи з метою попередження терактів, протидії трафіку зброї, боєприпасів та вибухівки, затримання учасників незаконних збройних формувань та злочинців, які перебувають у розшуку.

Нагадаємо, РНБО дала команду до 13:00 перекрити всі шляхи до лінії розмежування.

Як відомо, Україна припиняє переміщення вантажів через лінію зіткнення.

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