На Донеччині випав сніг
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Фото: соцмережі
Снігопад в Україні
Потяги на залізниці прибувають із запізненням
На сході країни у Славянську та Краматорську , Донецька область, випав сніг. Про це «Главкому» повідомили місцеві жителі.
«За вікном мете сніг. В обід підемо ліпити сніговиків», - розповіла жителька Краматорська Тетяна.
За її словами, громадський транспорт ходить за графіком. Однак потяги на залізничному вокзалі йдуть з незначним запізненням на 20 хвилин.
Як повідомляв «Главком», циклон Петер просувається Україною: вчора снігопади паралізували Вінницю та Одещину.
На трасі Київ - Одеса в напрямку Києва в районі Краснознам'янки на Одещині утворився затор довжиною 10 км.
Сніжить також і в Словаччині та Молдові.