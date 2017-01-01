На Донеччині випав сніг

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Фото: соцмережі Снігопад в Україні

Потяги на залізниці прибувають із запізненням

На сході країни у Славянську та Краматорську , Донецька область, випав сніг. Про це «Главкому» повідомили місцеві жителі.

«За вікном мете сніг. В обід підемо ліпити сніговиків», - розповіла жителька Краматорська Тетяна.

За її словами, громадський транспорт ходить за графіком. Однак потяги на залізничному вокзалі йдуть з незначним запізненням на 20 хвилин.

Як повідомляв «Главком», циклон Петер просувається Україною: вчора снігопади паралізували Вінницю та Одещину.

На трасі Київ - Одеса в напрямку Києва в районі Краснознам'янки на Одещині утворився затор довжиною 10 км.

Сніжить також і в Словаччині та Молдові.





