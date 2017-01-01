На Донеччині з отруєнням госпіталізували школярів

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Фото: Таблоїд Волині Діти харчувалися в шкільній їдальні.

На місці працює санепідемстанція

У Сіверську Донецької області з отруєнням госпіталізували п’ять школярів. Про це повідомляє прес-служба управління поліції Донецької області, передає « Главком ».

«Вчора о 21.00 в дитяче інфекційне відділення Сіверської міської лікарні з підозрою на гострий гастрит, гостру кишкову інфекцію доставлено п'ятьох дітей від 8 до 12 років, учнів школи м. Сіверськ Бахмутського району", - йдеться в повідомленні.

Діти в шкільній їдальні їли один і той же набір продуктів.

«У ході проведеного огляду місця події було опечатано кухонні кімнати та їдальню до приїзду санепідемстанції», - сказали в поліції.

Триває перевірка. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв «Главком»,у школі №97 в окупованому Донецьку, у п'ятницю, 14 квітня, школярі потруїлися у їдальні. Одна з ймовірних причин неякісна їжа у шкільній їдальні.