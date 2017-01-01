На Донеччині загинув працівник підприємства, впавши з шестиметрової висоти

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Чоловік виконував зварювальні роботи, під час яких впав з металевої конструкції

У Костянтинівці під час виконання робіт на підприємстві його працівник впав з шестиметрової висоти і загинув, передає прес-служба прокуратури Донецької області.

Встановлено, що 51-річний чоловік виконував зварювальні роботи, під час яких впав з металевої конструкції висотою приблизно 6 метрів на бетонні блоки і арматуру.

Від отриманих травм він загинув на місці.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.