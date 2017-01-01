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    На Донеччині загинув працівник підприємства, впавши з шестиметрової висоти

    • Вчора, 22:59
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    Чоловік виконував зварювальні роботи, під час яких впав з металевої конструкції

    У Костянтинівці під час виконання робіт на підприємстві його працівник впав з шестиметрової висоти і загинув, передає прес-служба прокуратури Донецької області.

    Встановлено, що 51-річний чоловік виконував зварювальні роботи, під час яких впав з металевої конструкції висотою приблизно 6 метрів на бетонні блоки і арматуру.

    Від отриманих травм він загинув на місці.

    Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

    Досудове розслідування триває.

    розслідування
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