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    На Донеччині затримали бойовика «ДНР» на прізвисько «Мурчик»

    • Сьогодні, 05:59
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    37-річний чоловік в липні 2014 приїхав до Донецька і вступив в «армію» «ДНР»

    Затримано бойовика з Покровська на прізвисько «Мурчик», що спокусився на гроші за «службу» в «ДНР».

    «37-річний чоловік в липні 2014 приїхав до Донецька і вступив в «армію» «ДНР». «Мурчика» завербував в свій підрозділ кум, який пообіцяв зарплату в 500 доларів, плюс безкоштовне харчування і сигарети. Найманцеві видали самозарядний карабін Симонова і поставили на блокпост у заводу в мікрорайоні «Азотний», – сказано в повідомленні.

    Терорист перевіряв автомобілі і прописку людей, його вистачило для такої роботи тільки на 10 днів, потім з цієї посади він пішов.

    «Нічого взагалі не сподобалося, обіцяли одне, а виявилося зовсім інше. Не такого ставлення до себе я чекав», – заявив затриманий донецький терорист. Він розчарувався в «руському мірє» і став виношувати план повернення додому.

    З його розповіді, жив він з такими ж «воїнами» в казармі по 20 чоловік у кімнаті. Ніяких грошей не отримав. Кум втік в РФ, а він – повернувся додому в Покровськ.

    «Тут родина, будинок, батьківщина», – розповідав силовикам терорист-невдаха.

    Під час затримання «руськомірєць» був дуже сильно здивований, тому як виявилося, поліцейські мають солідну на нього доказову базу. Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі. 

    Джерело: Діалог

    Батьківщина ДНР гроші
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