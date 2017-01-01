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    На Донеччині затримано бойовика, який здав в полон двох українських правоохоронців

    • Сьогодні, 01:32
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    Частина вилученої зброї бойовика
    Частина вилученої зброї бойовика

    Посібника терористів впізнав на вулиці Бахмута один із постраждалих правоохоронців

    Працівники поліції затримали 41-річного мешканця Бахмута, який на початку бойових дій в зоні АТО ніс службу на блокпості бойовиків в Дебальцевому та, за інформацією оперативників, воював проти українських військових. Про це повідомили у Донецькій Нацполіції.

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    Під час обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські вилучили зброю, гранату та близько 200 набоїв.

    Раніше засуджений за крадіжки чоловік в червні 2014 року добровільно вступив до лав бойовиків, а саме до бойової групи терористів, яка діяла на території нині окупованого  Дебальцевого. Новобранець ніс службу зі зброєю на контрольно-перепускному режимі, знаходячись на блокпосту, розташованому на автодорозі сполученням «Харків-Ростов-Довжанський» в Дебальцевому та приймав участь у бойових діях.

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    На Донеччині затримано бойовика, який здав в полон двох українських правоохоронців
    На Донеччині затримано бойовика, який здав в полон двох українських правоохоронців
    На Донеччині затримано бойовика, який здав в полон двох українських правоохоронців
    На Донеччині затримано бойовика, який здав в полон двох українських правоохоронців
    На Донеччині затримано бойовика, який здав в полон двох українських правоохоронців

    Влітку під час несення служби на в’їзді в селище Луганське, яке на той час було окуповане бойовиками, при перевірці чергової автівки бойовик впізнав у пасажирах працівників міліції, які були в цивільному одязі, та взяв їх в полон. «Затриманих» він передав своїм «колегам» з «МДБ ДНР».

    В липні того ж року найманець виїхав до Росії у пошуках кращого життя, проте на початку 2017 року повернувся до Бахмута.

    Знаходячись в місті біля ринку, його, як бойовика, впізнав колишній правоохоронець, котрого він позбавив волі та утримував в полоні, і повідомив про це поліцію.

    Під час обшуку за місцем проживання бойовика виявлено зброю, з якою бойовик ніс службу, а саме карабін СКС калібром 7,62 міліметри, револьвер, набої калібром 7,62 мм – 102 одиниці та калібром 5,45 міліметрів – 90 штук, а також гранату РГД-5 з запалом.

    Наразі тривають слідчі дії з документування протиправної діяльності терориста.

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