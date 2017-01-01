На Донеччині знайшли міну, яку могли привезти з Росії

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Фото: прес-служба СБУ

СБУ виявила на Донеччині протипіхотну міну, імовірно, привезену з Росії

Співробітники СБУ задокументували чергові факти імовірного використання бойовиками зброї російського виробництва.

Як повідомляє прес-служба СБУ, на лінії розмежування під час розмінування позицій одного з підрозділів Збройних Сил України поблизу села Теремчук на Донеччині правоохоронці знешкодили серед інших протипіхотну міну ПМН-2.

«Подібні боєприпаси заборонено використовувати, накопичувати та зберігати однією з міжнародних конвенцій. У 2012 році всі міни ПМН-2 на території України були знищені. За інформацією спецслужби, підтверджену експертами, вони продовжують використовуватись російськими збройними силами», - йдеться у повідомленні.

За результатами огляду наслідків обстрілу бойовиками міста Мар’їнки у Донецькій області оперативники СБ України виявили хвостовик від пострілу 82-мм калібру з маркуванням 76-6-93.

«Подібне маркування може свідчити про приналежність відстріляного боєприпасу військам РФ», - зазначили в СБУ.