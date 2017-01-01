  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Донеччині знайшли міну, яку могли привезти з Росії

    • Сьогодні, 17:51
    • Розсилка
    Фото: прес-служба СБУ
    Фото: прес-служба СБУ

    СБУ виявила на Донеччині протипіхотну міну, імовірно, привезену з Росії

    Співробітники СБУ задокументували чергові факти імовірного використання бойовиками зброї російського виробництва.

    Як повідомляє прес-служба СБУ, на лінії розмежування під час розмінування позицій одного з підрозділів Збройних Сил України поблизу села Теремчук на Донеччині правоохоронці знешкодили серед інших протипіхотну міну ПМН-2.

    «Подібні боєприпаси заборонено використовувати, накопичувати та зберігати однією з міжнародних конвенцій. У 2012 році всі міни ПМН-2 на території України були знищені. За інформацією спецслужби, підтверджену експертами, вони продовжують використовуватись російськими збройними силами», - йдеться у повідомленні.

    За результатами огляду наслідків обстрілу бойовиками міста Мар’їнки у Донецькій області оперативники СБ України виявили хвостовик від пострілу 82-мм калібру з маркуванням 76-6-93.

    «Подібне маркування може свідчити про приналежність відстріляного боєприпасу військам РФ», - зазначили в СБУ.

    Росія АТО СБУ тероризм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ