  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Донеччині знешкодили артилерійський снаряд

    • Сьогодні, 09:45
    • Розсилка
    Артснаряд
    Артснаряд

    Також за добу Державна служба з надзвичайних ситуацій знешкодила три гранати

    За минулу добу на Донеччині піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 4 вибухонебезпечні предмети. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України в Донецькій області.

    «5 травня під час проведення робіт з розчищення місцевості Донецької області від вибухонебезпечних предметів піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 4 вибухонебезпечні предмети», - йдеться в повідомленні.

    Так у Волноваському районі було вилучено та знешкоджено гранату Ф-1, а в р. Покровському районі – 2 гранати ПГ-22 та артилерійський снаряд калібром 152 мм.

    Джерело: 112 Україна

    Читайте також
    ДСНС вибухівка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ