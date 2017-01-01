На Донеччині знешкодили артилерійський снаряд

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Артснаряд

Також за добу Державна служба з надзвичайних ситуацій знешкодила три гранати

За минулу добу на Донеччині піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 4 вибухонебезпечні предмети. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України в Донецькій області.

«5 травня під час проведення робіт з розчищення місцевості Донецької області від вибухонебезпечних предметів піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 4 вибухонебезпечні предмети», - йдеться в повідомленні.

Так у Волноваському районі було вилучено та знешкоджено гранату Ф-1, а в р. Покровському районі – 2 гранати ПГ-22 та артилерійський снаряд калібром 152 мм.

Джерело: 112 Україна