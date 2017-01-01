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    На дорогах Одещини заборонили рух автотранспорту

    • Сьогодні, 05:53
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    В області прогнозують складні погодні умови: сніг, вночі на півдні сильний, снігові замети, хуртовини при температурі повітря -12˚

    Через прогнозовані синоптиками Гідрометцентру Чорного та Азовського морів складні погодні умови, зокрема, сильний снігопад та хуртовину, з 00 год. 11 січня забороняється рух автотранспорту на території 11 районів Одещини.

    Таке рішення ухвалено увечері 10 січня на засіданні оперативного штабу комісії з надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації, повідомляє в.о. голови ОДА Соломія Бобровська в Facebook.

    Заборонено рух транспорту на автодорогах загального користування, що пролягають територією Арцизького, Біляївського, Білгород-Дністровського, Болградського, Кілійського, Лиманського, Ізмаїльського, Овідіопольського, Ренійського, Саратського та Татарбунарського районів, крім автодоріг М-05 Київ-Одеса та М-05-01 «Обхід м. Одеси» та М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на Таганрог).

    Не забороняється рух лише на автодорогах М-05 Київ-Одеса, М-05-01 (об'їзд міста Одеси) та М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, уточнила в.о. голови ОДА.

    В залежності від того, як розвиватиметься ситуація, члени оперативного штабу при ОДА вранці знову зберуться на засідання.

    Як повідомлялося, на 11 січня по Одесі та області оголошено штормове попередження. Уночі і в першій половині дня в Одесі й області - сніг, заметіль, вітер північно-східний 15-20 м/с. З огляду на це Одеська мерія закликала мешканців максимально обмежити переміщення і поїздки по місту, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок.

    В області прогнозують складні погодні умови: сніг, вночі на півдні сильний, снігові замети, хуртовини при температурі повітря -12˚.

    В зв’язку з цим, 00.00 до 09.00 11 січня заборонено рух транспорту на автодорогах загального користування, що пролягають територією Арцизького, Біляївського, Білгород-Дністровського, Болградського, Кілійського, Лиманського, Ізмаїльського, Овідіопольського,  Ренійського, Саратського та Татарбунарського районів, крім автодоріг М-05 Київ-Одеса та М-05-01 «Обхід м. Одеси» та М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на Таганрог).

    Звертаємося до водіїв з проханням із розумінням поставитися до ситуації, уважно слідкувати за повідомленнями щодо стану проїзду дорогами України, бути готовими до очікування ліквідації наслідків негоди дорожніми службами.

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