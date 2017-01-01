На дорогах п’яти областей України обмежили рух

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Для забезпечення руху транспорту на автодорогах України залучено 1617 одиниць техніки та 2649 осіб

Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляє про обмеження автомобільного руху в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях через сильні снігопади, говориться на сайті відомства.

У відомстві додали, що станом на ранок 8 січня ліквідовано 13 автомобільних заторів у 7 районах Одеської області, з яких вивільнено 262 автомобіля та 5 автобусів.

«Для забезпечення руху транспорту на автодорогах України залучено 1617 одиниць техніки та 2649 осіб, з яких від «Укравтодору» — 1361 одиниць техніки та 1752 людини. Від ДСНС України — 256 одиниць техніки та 897 чоловік особового складу», - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, по всій території країни сьогодні пройде сніг, від невеликого до помірного, на півдні та сході — мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди сильні опади.

Як повідомлялось, синоптики розповіли, коли в Україні погода покращиться.