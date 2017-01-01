На дострокових виборах на Мальті перемогли прихильники єдиної Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Euronews

Прем'єр-міністр Джозеф Мускат, вочевидь, збереже крісло очільника уряду

Прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат вдруге отримав перемогу на дострокових виборах до парламенту, відповідно до підрахунку бюлетенів. Таким чином, Мускат отримав можливість терміном на п'ять років очолити уряд, передає «Радіо Свобода».

Лейбористську партію Муската підтримали 55% виборців, повідомляють інформаційні агентства AFP і Reuters. Явка виборців становила 92%.

Мускат оголосив про перемогу, кажучи: «Цілком очевидно, що люди вирішили зберегти курс». Саймон Бусуттіл, лідер опозиційної націоналістичної партії, визнав свою поразку.

Дострокові вибори були призначені на тлі звинувачень уряду Муската у корупції. Влада Мальти, яка на даний час головує в Євросоюзі, також повідомила, що стала об’єктом кібератак, які, за словами експертів, походять із Росії.

Мускат оголосив про дострокові вибори на тлі минулорічного офшорного скандалу з «панамськими документами». Його дружину Мішель звинуватили в тому, що вона нібито очолювала офшорну кампанію, яка отримувала гроші від правлячої родини Азербайджану.

Голова адміністрації прем’єра Кіт Шембрі визнав, що має власну, раніше неоголошену компанію, зареєстровану в Панамі.

Минулого місяця Мускат заявив, що служби безпеки Мальти були попереджені про можливе втручання Росії в місцеві справи. Відносини між Росією і Мальтою останнім часом зіпсувалися, в основному, після відмови Валетти дати дозвіл на дозаправку російських військових кораблів, що прямують до Сирії.