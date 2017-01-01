На експорт в Молдову підуть надлишки атомної енергії, які не задіяні в енергобалансі

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Виробництво атомної електроенергії

На думку керівника Ради ОРЕ експорт електроенергії вигідний українській атомній галузі

Глава ради Оптового ринку електроенергії (ОРЕ) та радник президента НАЕК «Енергоатом», Костянтин Запайщиков прокоментував інформацію про експорт української електроенергії в Молдову. На його думку, на експорт підуть тільки надлишки атомної електроенергії, які не задіяні в енергобалансі України.



«У правилах, які ухвалила Рада ОРЕ чітко написано - «позабалансова електроенергія» - підкреслив Костянтин Запайщиков.



На думку керівника Ради ОРЕ експорт електроенергії вигідний українській атомній галузі.



«Розвантажувати енергоблоки атомних станцій замість цього щоб заробляти гроші для України - це неправильно. Вироблення компанії НАЕК «Енергоатом» збільшиться на невелику величину. Вироблення збільшиться - не буде розвантаження блоків, не буде зайвої прогонки обладнання», - підкреслив він.



Костянтин Запайщиков підкреслив, що електроенергія на зовнішні ринки буде продаватися за більш високим тарифом, ніж той, за яким НАЕК «Енергоатом» поставляє її в ОРЕ. За його словами, в експортну ціну будуть включені послуги оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» та дотаційні сертифікати, за рахунок яких субсидується населення.



«Буде не чистий тариф «Енергоатому» ... тому що зараз починають писати про 46 коп. Ніяких це не 46 копійок! І перехресне субсидування, і тарифи на передачу, і послуги НЕК «Укренерго» - ось це буде експортна ціна на електроенергію, яка не увійшла в баланс»- заявив представник галузі.



Як писали ЗМІ, в кінці січня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна повинна розвивати експорт електроенергії і продавати вироблену електроенергію за кордон, що сприятиме розвитку економіки і забезпечення енергетичної незалежності.