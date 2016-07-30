На екстрену сесію львівської міськради увірвались невідомі і почали бійку

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Після позачергової сесії, до зали засідань увірвались невідомі, в одного з них відібрали ніж

Під час позачергового засідання Львівської міської ради сьогодні було прийнято план екстрених заходів для недопущення виникнення надзвичайної екологічної ситуації на території Львова. Про це повідомляє прес-служба міськради.

Після прийняття ухвали в сесійну залу увірвались невідомі особи. Почали штовханину і бійку. Як повідомили в комунальному підприємстві «Муніципальна дружина», в одного з них виявлено ніж.

На місце події викликано правоохоронців.

Нагадаємо, у Львові скалалася надзвичайна ситуація із вивезенням твердих побутових відходів. За словами мера міста Андрія Садового, сміття не вивозять зі Львова вже близько восьми місяців. У зв’язку з цим у Львові було скликано позачергову сесію міськради.

На сесії розглянули рішення про те, щоб визначити майданчики у Львові, які можуть використовувати як станції перевантаження відходів. Крім того, було запропоновано виділити з бюджету міста кошти на придбання ще однієї-двох пресувальних ліній, які мають бути розміщені в інших районах міста. Також кошти мають бути передбачені на облаштування земельних ділянок, де організовуватимуть ці перевантажувально-пресувальні станції.