На Евересті з’явився Wi-Fi

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Шлях на Еверест

Доступ до інтернету має життєво важливе значення, враховуючи кількість нещасних випадків на горі

На горі Еверест з'явилася точка доступу до Wi-Fi.

Про це з посиланням на VentureBeat повідомляє Liga.net

Доступ до інтернету тут має життєво важливе значення, враховуючи кількість нещасних випадків, які відбуваються на найвищій точці планети.

Точку доступу встановила компанія Everest Link, яка забезпечує понад 200 інших точок Wi-Fi в регіоні.

До 2000 року єдиним засобом зв'язку на Евересті були листи, які іноді доставляли вертольотом.

Як повідомляв «Главком», у травні харківський альпініст Валентин Сіпавін здійснив сходження на гору Еверест. Чоловік став п’ятим харків’янином та загалом 19-м українським альпіністом, який піднявся на найвищу точку планети на висоту 8848 метрів.