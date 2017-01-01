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    На фабриці в Парижі стався вибух, є потерпілі

    • Сьогодні, 18:26
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    Шестеро людей дістали поранення, двоє з них – тяжкі

    У Франції, на фабриці з виробництва паперових ароматизаторів у передмісті Парижа, стався вибух. Внаслідок пригоди шестеро осіб дістали поранення.

    Про це повідомляє Le Parisien.

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    «Вибух пролунав на вулиці Морель об 11-й годині ранку. Будівлі фабрики більше ста років, причиною вибуху могла стати детонація парів етанолу», – йдеться в повідомленні.

    Внаслідок інциденту шестеро людей постраждали, двоє з них отримали серйозні поранення і були доправлені до лікарні.

    Нагадаємо, через вибух на Харківщині у критичному стані опинилося четверо людей.

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