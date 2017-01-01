На фабриці в Парижі стався вибух, є потерпілі
- Сьогодні, 18:26
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Шестеро людей дістали поранення, двоє з них – тяжкі
У Франції, на фабриці з виробництва паперових ароматизаторів у передмісті Парижа, стався вибух. Внаслідок пригоди шестеро осіб дістали поранення.
Про це повідомляє Le Parisien.
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«Вибух пролунав на вулиці Морель об 11-й годині ранку. Будівлі фабрики більше ста років, причиною вибуху могла стати детонація парів етанолу», – йдеться в повідомленні.
Внаслідок інциденту шестеро людей постраждали, двоє з них отримали серйозні поранення і були доправлені до лікарні.
Нагадаємо, через вибух на Харківщині у критичному стані опинилося четверо людей.