На фабриці в Парижі стався вибух, є потерпілі

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Шестеро людей дістали поранення, двоє з них – тяжкі

У Франції, на фабриці з виробництва паперових ароматизаторів у передмісті Парижа, стався вибух. Внаслідок пригоди шестеро осіб дістали поранення.

Про це повідомляє Le Parisien.

«Вибух пролунав на вулиці Морель об 11-й годині ранку. Будівлі фабрики більше ста років, причиною вибуху могла стати детонація парів етанолу», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок інциденту шестеро людей постраждали, двоє з них отримали серйозні поранення і були доправлені до лікарні.

Нагадаємо, через вибух на Харківщині у критичному стані опинилося четверо людей.