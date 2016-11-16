На фестивалі у Великобританії покажуть фільм про Олега Сенцова

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Олег Сенцов

Показ відбудеться 10 червня о 15.30 за британським часом

На Sheffield Doc/Fest у Великобританії анонсують показ фільму «Процес» про українського режисера Олега Сенцова. Відповідна інформація розміщена на сайті фестивалю.

Повідомляється, що показ відбудеться 10 червня о 15.30 за британським часом.

«У 2014 році українського активіста і кінорежисера Олега Сенцова судили за нібито планування терористичного акту в Криму. Хоча свідчення проти нього були помилковими, було ясно, що його справа не отримає справедливого суду», – йдеться на сайті британського фестивалю.

25 березня на фестивалі Docudays UA відбувся показ фільму «Процес» про Олега Сенцова режисера Аскольда Курова. Перед показом фільму теж відбулася акція на підтримку кримчанина. Прем'єра зібрала аншлаг. Після цього відбулася дискусія, в якій окрім режисера брала участь сестра Олега Сенцова Наталія Каплан.

Нагадаємо, голлівудська акторка Меріл Стріп підтримала українського режисера Олега Сенцова. Триразова володарка Оскара погодилася приєднатися до кампанії ПЕН-центру зі звільнення режисера.

Олега Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015-го Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням терористичної діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.

Джерело: Радіо Свобода