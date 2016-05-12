На Філіппінах після землетрусу оголосили загрозу цунамі
- Сьогодні, 06:23
-
Розсилка
Громадянам Філліпін рекомендується не виходити на узбережжя
Біля берегів Філіппін стався сильний землетрус магнітудою 7,2 балла
На Філіппінах оголосили загрозу цунамі після землетрусу, що стався, передає Reuters.
Про загрозу попередив тихоокеанський центр з протидії цунамі.
Громадянам рекомендується не виходити на узбережжя.
Раніше біля берегів Філіппін стався сильний землетрус магнітудою 7,2 балла.
Епіцентр землетрусу знаходився в 42 км на північний захід від міста Глан і в 116 км на південний схід від міста Коронадал..