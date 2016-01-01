На Філіппінах стався вибух: є поранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вибуховий пристрій було приведений в дію дистанційно, через телефон

В результаті вибуху під час боксерського поєдинку в провінції Лийте на Філіппінах постраждали 33 особи. Інцидент стався вчора, 28 грудня ввечері біля торгцентру, в якому проводився поєдинок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Вибуховий пристрій було приведений в дію дистанційно, через телефон.

ЗМІ повідомляють, що серед постраждалих – вагітна жінка, у якої травмована нога.

У поліції не повідомили, кого підозрюють в організації вибуху. Також, відповідальність за інцидент поки не взяла жодне з терористичних угруповань.

Повідомляється, що це вже друга атака невідомих на Філіппінах, попередня була менше тижня тому.

У поліції уточнили, що немає ознак того, що ці атаки пов'язані.