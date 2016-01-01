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    На Філіппінах стався вибух: є поранені

    • 29 Грудня, 07:34
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    Вибуховий пристрій було приведений в дію дистанційно, через телефон

    В результаті вибуху під час боксерського поєдинку в провінції Лийте на Філіппінах постраждали 33 особи. Інцидент стався вчора, 28 грудня ввечері біля торгцентру, в якому проводився поєдинок.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    Вибуховий пристрій було приведений в дію дистанційно, через телефон.

    ЗМІ повідомляють, що серед постраждалих – вагітна жінка, у якої травмована нога.

    У поліції не повідомили, кого підозрюють в організації вибуху. Також, відповідальність за інцидент поки не взяла жодне з терористичних угруповань.

    Повідомляється, що це вже друга атака невідомих на Філіппінах, попередня була менше тижня тому.

    У поліції уточнили, що немає ознак того, що ці атаки пов'язані.

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