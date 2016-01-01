На Філіппінах стався вибух: є поранені
- 29 Грудня, 07:34
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Вибуховий пристрій було приведений в дію дистанційно, через телефон
В результаті вибуху під час боксерського поєдинку в провінції Лийте на Філіппінах постраждали 33 особи. Інцидент стався вчора, 28 грудня ввечері біля торгцентру, в якому проводився поєдинок.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Вибуховий пристрій було приведений в дію дистанційно, через телефон.
ЗМІ повідомляють, що серед постраждалих – вагітна жінка, у якої травмована нога.
У поліції не повідомили, кого підозрюють в організації вибуху. Також, відповідальність за інцидент поки не взяла жодне з терористичних угруповань.
Повідомляється, що це вже друга атака невідомих на Філіппінах, попередня була менше тижня тому.
У поліції уточнили, що немає ознак того, що ці атаки пов'язані.