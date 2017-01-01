На фінал «Євробачення-2017» розпродали квитки

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Українські Новини Україна виступить під 22-м номером у фіналі «Євробачення-2017».

На півфінали конкурсу є вільні місця у фан-зони

На фінал «Євробачення-2017», який відбудеться 13 травня, розпродано всі квитки. Про повідомив офіційний квитковий оператор конкурсу Concert.ua, пише УНН.

«10 квітня у продаж надійшли чергові квитки на півфінали пісенного конкурсу, а саме квитки у фан-зони, тому поки що вони є. На фінал «Євробачення» вже квитків немає», - повідомили в Concert.ua.

Нагадаємо, що на Софійській площі в Києві 30 квітня відкриють фан-зону Євробачення-2017.

Як повідомляв «Главком», півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.

Україна виступить під 22-м номером у фіналі «Євробачення-2017».

43 країни-учасниці цьогорічного «Євробачення» визначилися з виконавцем та піснею для конкурсу, який у травні відбудеться в Києві. Найцікавіші конкурсанти: фотогалерея.