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    На фінал «Євробачення-2017» розпродали квитки

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    <p>Україна виступить під 22-м номером у фіналі &laquo;Євробачення-2017&raquo;.</p>
    Українські Новини

    Україна виступить під 22-м номером у фіналі «Євробачення-2017».

    На півфінали конкурсу є вільні місця у фан-зони

    На фінал «Євробачення-2017», який відбудеться 13 травня, розпродано всі квитки. Про повідомив офіційний квитковий оператор конкурсу Concert.ua, пише УНН.

    «10 квітня у продаж надійшли чергові квитки на півфінали пісенного конкурсу, а саме квитки у фан-зони, тому поки що вони є. На фінал «Євробачення» вже квитків немає», -  повідомили в Concert.ua.

    Нагадаємо, що на Софійській площі в Києві 30 квітня відкриють фан-зону Євробачення-2017.

    Як повідомляв «Главком», півфінали конкурсу  відбудуться  9 та 11 травня. Фінал  – 13 травня.

    Україна виступить під 22-м номером у фіналі «Євробачення-2017».

    43 країни-учасниці цьогорічного «Євробачення» визначилися з виконавцем та піснею для конкурсу, який у травні відбудеться в Києві. Найцікавіші конкурсанти: фотогалерея.

    Євробачення Україна
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