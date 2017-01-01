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    На Франківщині від переохолодження загинуло двоє людей

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    Сніг в Івано-Франківську
    Сніг в Івано-Франківську

    Загиблим було 54 та 67 років

    В Івано-Франківській області протягом 8 січня від переохолодження загинуло двоє людей, ще трьох було з обмороженнями госпіталізовано. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

    За інформацією місцевого видання Galka.if, загиблі – чоловіки 54 і 67 років.

    Тіло першого знайшли в селі Годи-Добровідка Коломийського району, другого – в селі Джурків Коломийського району.

    Упродовж минулої доби до місцевих лікарень госпіталізували трьох жителів сіл Товмачик, Молодятин і Прокурава з обмороженнями рук, пальців I-II ступенів.

    За прогнозами синоптиків, вночі та вранці 9 січня в Карпатах, на Прикарпатті та в Хмельницькій області очікуються сильний сніг, хуртовини, пориви вітру 15–20 м/с.

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