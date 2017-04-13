На хабарі $120 тисяч затримали офіцера Нацполіції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 1 млн грн

ГПУ, СБУ спільно з НПУ викрили факт вимагання та одержання неправомірної вигоди в розмірі 120 тис. доларів США начальником одного з відділів структурного підрозділу Нацполіції України.

Про це повідомив у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

«ГПУ, СБУ спільно з Департаментами захисту економіки, внутрішньої безпеки НПУ викрито факт вимагання та одержання неправомірної вигоди в розмірі 120 тис. доларів США начальником одного з відділів структурного підрозділу Національної поліції України за попередньою змовою з іншими особами. Зазначені кошти зловмисник у погонах вимагав за вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного в незаконних оборудках з нерухомістю», – написав Луценко.

Водночас генпрокурор зазначив, що Печерський районний суд Києва 13.04.2017 обрав правоохоронцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 1 млн грн, як і його співучаснику.