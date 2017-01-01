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    На хабарі в 2,5 тисяч доларів затримано начальника поста на Одеській митниці

    • Сьогодні, 01:40
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    Зловмисники розробили схему, за якою впродовж 2016 року штучно створювали перешкоди підприємцям при оформленні вантажів

    Служба безпеки України затримала на хабарі в 2,5 тисяч доларів начальника поста на Одеській митниці.

    Про це повідомляє прес-служба відомства.

    «Зловмисники розробили схему, за якою впродовж 2016 року штучно створювали перешкоди підприємцям при оформленні вантажів. Останні були змушені розмитнювати імпортовані товари в інших регіонах України. А за одержання вантажу та його вивіз комерсанти мали платити одеським митникам «відкат», – сказано в повідомленні.

    Зазначається, що правоохоронці задокументували одержання одним з керівників митного посту «Чорноморськ» Одеської митниці хабара у сумі 2 500 доларів від підприємця за безперешкодне митне оформлення імпортованих товарів. Під час одержання ще однієї частини хабара у 800 доларів оперативники спецслужби затримали підозрюваного.

    Тривають слідчі дії, проводяться 15 обшуків за місцями роботи та мешкання посадовців Одеської митниці ДФ. 

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