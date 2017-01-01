На хабарі затримано голову Кілійської райдержадміністрації, - Аваков

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На хабарі затримано голову Кілійської райдержадміністрації

Чиновник на чолі групи осіб вимагав гроші за виділення прав на земельні ділянки вздовж Дунаю

В Одеській області за хабар правоохоронці затримали голову Кілійської РДА Віктора Грекова.

Про це у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Чиновник на чолі групи осіб вимагав гроші за виділення прав на земельні ділянки вздовж Дунаю.

«Увечері працівники Департаменту захисту економіки Нацполіції спільно з прокуратурою - затримали на гарячому зловмисників за 208 ст. - при передачі голові і головному спеціалісту - чергового пакета-винагороди з хабарем 2300 дол. за 2 га землі. Проводяться обшуки. Готуємо матеріали до суду. За організацію системного «бізнесу» з продажу державної землі затриманим світить до 10-ти років в'язниці», - повідомив міністр.