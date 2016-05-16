На Харківщині автівка в’їхала у вантажівку: четверо загиблих

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Фото: vk.com/avto_kh ДТП, яка сталася під Харковом

Водій вантажівки доставлений до лікарні швидкої допомоги

У Харківській області внаслідок дорожно-транспортної пригоди загинули четверо людей, ще двох було травмовано. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Згідно з повідомленням, трагедія сталася сьогодні, близько 14:40, на четвертому кілометрі під’їзної дороги від аеропорту міста Харкова в напрямку столиці.

За попередніми даними, 22-річний водій автомобіля Chevrolet Lacetti виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення.

«Внаслідок ДТП водій і три пасажири автомобіля Chevrolet Lacetti, загинули на місці події, а водія та пасажира автомобіля ГАЗ 66 з тілесними ушкодженнями доставлено лікарні швидкої і невідкладної медичної допомоги», - зазначається у повідомленні.

За даними пабліку «Авто Харків City», у лікарню доправлено двох людей. Це водій ГАЗ-66 і його пасажир - 78-річний чоловік. Обидва вони доставлені в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної допомоги ім. Мещанінова з закритими черепно-мозковими травмами та забоями тіла.

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Раніше сьогодні у Києві на Броварському проспекті поблизу станції метро Чернігівська сталася жахлива ДТП, в якій загинули троє людей. За попередніми даними, водій автомобіля Kia Sportage не впорався з керуванням на слизькій дорозі та вилетів на зустрічну смугу, по якій рухався Citroen Berlingo. Удар був такої сили, що Kia Sportage перекинувся, авто зім'яло немов консервну бляшанку.

Джерело: 112 Україна