На Харківщині батько у виховних цілях вдарив сина ножем
- Вчора, 23:40
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На Харківщині батько у виховних цілях вдарив сина ножем
Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, завдавав удар кухонним ножем в живіт синовіНа Харківщині батько вдарив сина ножем, 35-річний хлопець госпіталізований.
Про це повідомляє прес-центр поліції області.
Повідомляється, що потерпілий перебуває у важкому стані, з ножовим пораненням живота.
Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що між потерпілим та 62-річним батьком виник конфлікт. В результаті чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, завдавав удар кухонним ножем в живіт синові. Поліція його затримала.
Речові докази вилучено.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.