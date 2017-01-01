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    На Харківщині батько у виховних цілях вдарив сина ножем

    • Вчора, 23:40
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    На Харківщині батько у виховних цілях вдарив сина ножем
    На Харківщині батько у виховних цілях вдарив сина ножем

    Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, завдавав удар кухонним ножем в живіт синові

    На Харківщині батько вдарив сина ножем, 35-річний хлопець госпіталізований.

    Про це повідомляє прес-центр поліції області.

    Повідомляється, що потерпілий перебуває у важкому стані, з ножовим пораненням живота.

    Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що між потерпілим та 62-річним батьком виник конфлікт. В результаті чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, завдавав удар кухонним ножем в живіт синові. Поліція його затримала.

    Речові докази вилучено.

    Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

    УДАР розслідування
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