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    На Харківщині батько забив сплячого сина молотком

    • Сьогодні, 04:19
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    Про трагедію правоохоронцям повідомила мати загиблого хлопця

    У місті Південний 49-річний чоловік убив свого 30-річного сина. Про це повідомляє поліція Харківської області.

    За словами правоохоронців, про злочин їм повідомила мати загиблого.

    «Як з'ясувалося, того дня батько з сином посварилися. Обурившись поведінкою сина, чоловік дочекався, поки той заснув, узяв молоток і наніс йому множинні удари по голові. Від отриманих травм хлопець помер. Усвідомивши, що накоїв, чоловік зателефонував дружині, яка тут ж повідомила про подію місцевим правоохоронцям», – розповіли в поліції.

    Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

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