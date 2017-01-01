На Харківщині будуть збивати дрони над військовими об'єктами

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Фото: Лісівник Особи, причетні до таких інцидентів, будуть затримані і притягнуті до відповідальності.

Військовослужбовці Харківського гарнізону мають право застосовувати зброю для застереження від провокацій

Командування Харківського гарнізону звертається до громадян із застереженням від провокаційних дій поруч з військовими частинами, оскільки військовослужбовці-охоронці мають право застосовувати зброю.

«Прохання до громадян утриматись від спроб проникнення на території військових частин, що охороняються. Використання безпілотних літальних апаратів - різного виду дронів - над військовими частинами, базами, складами та арсеналами буде вважатися порушенням, прирівняним до спроби проникнення на територію військового об’єкта. Тож будуть збиватися без попереджень над об’єктами або на підльоті до них», - відзначили в гарнізоні.

Крім того, особи, причетні до таких інцидентів, будуть затримані і притягнуті до відповідальності.

Як повідомляв « Главком », 23 березня у м. Балаклії на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу. За інформацією Міністерства охорони здоров'я загинула 1 особа та постраждало 3 особи, яких госпіталізовано з травмами різних ступенів важкості.

Джерело: Укрінформ