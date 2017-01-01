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    На Харківщині будуть збивати дрони над військовими об'єктами

    • Сьогодні, 09:26
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    <p>Особи, причетні до таких інцидентів, будуть затримані і притягнуті до відповідальності.</p>
    Фото: Лісівник

    Особи, причетні до таких інцидентів, будуть затримані і притягнуті до відповідальності.

    Військовослужбовці Харківського гарнізону мають право застосовувати зброю для застереження від провокацій

    Командування Харківського гарнізону звертається до громадян із застереженням від провокаційних дій поруч з військовими частинами, оскільки військовослужбовці-охоронці мають право застосовувати зброю.

    «Прохання до громадян утриматись від спроб проникнення на території військових частин, що охороняються. Використання безпілотних літальних апаратів - різного виду дронів - над військовими частинами, базами, складами та арсеналами буде  вважатися порушенням, прирівняним до спроби проникнення на територію військового об’єкта. Тож будуть збиватися без попереджень над об’єктами або на підльоті до них», - відзначили в гарнізоні.

    Крім того, особи, причетні до таких інцидентів, будуть затримані і притягнуті до відповідальності.

    Як повідомляв «Главком», 23 березня у м. Балаклії на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу. За інформацією Міністерства охорони здоров'я загинула 1 особа та постраждало 3 особи, яких госпіталізовано з травмами різних ступенів важкості.

    Джерело: Укрінформ

    пожежа
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