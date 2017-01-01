На Харківщині діти переплутали цукерками з отрутою від шкідників : четверо госпіталізованих

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Наймолодшій дівчинці лише 5 років

Четверо дітей доставлено в лікарню в Новодолазькому районі Харківської області з отруєнням невідомою речовиною.

Про це «Укрінформу» розповіла заступник начальника відділу комунікацій поліцейського главку в Харківській області Оксана Калмикова.

«Напередодні в 19:05 в чергову частину Нововодолазького відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що в лікарню доставлено з села Вербове четверо дітей у віці від 5 до 7 років, які отруїлися невідомою речовиною», - зазначила Калмикова.

За її словами, при виїзді правоохоронців в село Вербове встановлено обставини події.

«Виявилось, що дівчатка - дві сестри і їх подруги - знаходилися у дворі будинку. На підвіконні молодша дівчинка знайшла гранули отрути проти шкідника капустянки, прийняла їх за цукерки і почастувала інших. Батьки в цей час були на городі. Старша сестра побачила, що саме їдять діти, і покликала дорослих», - додала Калмикова.

За її словами діти отримали першочергову допомогу в районній лікарні, зараз їх готують до відправки в Харківську обласну дитячу клінічну лікарню для подальшого лікування.

«Життям дівчаток ніщо не загрожує», - сказала Калмикова.

Як стало відомо, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, у суботу на Донеччині на покинутому заводі вибухнув боєприпас, постраждали двоє підлітків.