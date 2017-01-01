На Харківщині пес-прикордонник допоміг виявити 6 кг марихуани, яку хотіли вивезти до РФ

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Держприкордонслужба

На Сході України прикордонники затримали 35-річного жителя Дніпропетровщини

В Харківській обл. в пункті пропуску «Гоптівка» прикордонники спільно з прес-службою СБУ попередили спробу вивезення в Росію 6 кілограм наркотичної речовини, імовірно марихуани. Виявити наркотик вдалося завдяки службовій собаці по кличці Трескан. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби.

Фото: Держприкордонслужба

Наркотики були виявлені в паливному баку автомобіля "Волга" на якому прямував до Росії 35-річний житель Дніпропетровської обл. Наркотик був розфасований в 13 пластикових пляшок. Ведуться слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно у справі про міжнародний наркосиндикат, діяльність якого припинена в РФ, були затримані 67 осіб, 47 з них - громадяни України. Як стверджують російські правоохоронці, вербувальні пункти синдикату розташовувалися в Києві, для вербування в українських ЗМІ масово розміщувались оголошення з пропозиціями про прийом на високооплачувану роботу в якості кур'єрів або експедиторів на території Росії.