На Харківщині під лід провалились четверо рибалок

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Рятувальна операція

Рятувальники вчасно змогли врятувати рибалок

На Печенізькому водосховищі в районі села Першотравневе на Харківщині четверо рибалок провалилися під лід. Самостійно вони змогли дістатись лише до невеличкого острівка приблизно в 200 метрах від берега.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«Так як кругом були проталини та залишки тонкої криги, вони потребували порятунку. Повідомив про подію інший рибалка, який перебував на березі», - звітують рятувальники.

Співробітники ДСНС, одягнувши спеціальні рятувальні жилети, підстрахувавшись мотузками за допомогою рятувального гумового човна вирушили до рибалок.

Діставшись до них рятувальники по черзі переправили чоловіків на берег. Усі рибалки -мешканці міста Харкова та приїхали на дане водоймище порибалити. Від медичної допомоги вони відмовились.

Як повідомляв «Главком», у селі Надлиманське в Дністровському лимані на Одещині під час риболовлі провалилися під кригу та потонули троє рибаків. Наступного дня рятувальники на дні водойми виявили тіла ще двох загиблих.