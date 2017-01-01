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    На Харківщині під лід провалились четверо рибалок

    • Сьогодні, 02:19
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    Рятувальна операція
    Рятувальна операція

    Рятувальники вчасно змогли врятувати рибалок

    На Печенізькому водосховищі в районі села Першотравневе на Харківщині четверо рибалок провалилися під лід. Самостійно вони змогли дістатись лише до невеличкого острівка приблизно в 200 метрах від берега.

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    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    «Так як кругом були проталини та залишки тонкої криги, вони потребували порятунку. Повідомив про подію інший рибалка, який перебував на березі», - звітують рятувальники.

    Співробітники ДСНС, одягнувши спеціальні рятувальні жилети, підстрахувавшись мотузками за допомогою рятувального гумового човна вирушили до рибалок.

    Діставшись до них рятувальники по черзі переправили чоловіків на берег. Усі рибалки -мешканці міста Харкова та приїхали на дане водоймище порибалити. Від медичної допомоги вони відмовились.

    Як повідомляв «Главком», у селі Надлиманське в Дністровському лимані на Одещині під час риболовлі провалилися під кригу та потонули троє рибаків. Наступного дня рятувальники на дні водойми виявили тіла ще двох загиблих.

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