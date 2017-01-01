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    На Харківщині підліток впав з даху двоповерхівки і потрапив до реанімації

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    В тяжкому стані хлопець був доставлений до реанімації

    У Чугуєві 16-річний хлопець впав з даху двоповерхової будівлі. Про це інформує поліція Харківщини, повідомляє «Главком».

    Повідомлення про подію надійшло до Чугуївського відділу поліції 27 травня о 3:45 від лікарів.

    Зі слів матері стало відомо, що хлопець мешкає з нею в Харкові, а навчається в Чугуєві. 26 травня підліток поїхав на «останній дзвінок» та повідомив, що залишиться ночувати у батька. Вночі хлопець разом з однолітками знаходився на даху двоповерхової будівлі на вулиці Жаданівського. Стоячи на краю парапету, він не втримав рівновагу та впав на землю.

    В тяжкому стані 16-річного хлопця доставлено до реанімаційного відділення Обласної клінічної лікарні м. Харкова. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

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