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    На Харківщині повісився підліток

    • Сьогодні, 13:27
    • Розсилка

    Хлопець сказав, що пішов у магазин, і не повернувся

    У селі Костянтинівка Сахновщинського району Харківської області 11 лютого 17-річний хлопець вкоротив собі віку. Про це повідомили в прес-службі ГУ Нацполіції в Харківській області.

    Ввечері 12 лютого до райвідділку звернувся дядько загиблого. Було встановлено, що хлопець навчався в ПТУ. Днями він повернувся додому в село. Своєму дядькові, який є його опікуном, хлопець сказав, що піде до магазину придбати необхідні для навчання речі. Він пішов і не повернувся.

    Під час розшукових дій 13 лютого вранці хлопця знайшли на території Костянтинівської ЗОШ Сахновщинського району. Він вкоротив собі віку, повісившись на дереві. Обставини трагедії встановлюються.

    Як повідомлялось, 12 лютого о 19:30 у приміщенні розважального закладу селища Квасилів Рівненського району пролунав потужний вибух. Шестеро відвідувачів отримали поранення різного ступеня.

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