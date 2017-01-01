На Харківщині школи працюють у звичайному режимі

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Фото: Depo.Харків Снігопад паралізував дороги Харкова.

Чиновники закликають батьків по можливості залишити дітей вдома

У Харкові через сніг та негоду школи та дитсадки не закриватимуть. У міськраді пояснили, що відвідування навчальних закладів залишається на розсуд батьків. Про це йдеться у повідомленні на сайті міськради з посиланням на директора Департаменту освіти Ольгу Деменко.

За її словами, напередодні надходили пропозиції закрити навчальні заклади через негоду і в зв'язку з пониженням температури.

«Але ми прийняли рішення не закривати дитсадки і школи, оскільки для багатьох батьків це було б вкрай незручно в зв'язку з їх роботою. Замість цього ми передали через класних керівників, вихователів, що відвідування дитсадків і шкіл залишається на розсуд батьків. На цей період ніяких претензій з приводу пропуску занять пред'являтися не буде і ніяких довідок теж не потрібно », - зазначила Деменко.

Вона також повідомила, що вчора, 19 квітня, явка учнів у школах склала 68%, в дитсадках - 40%.

За її даними, в кабінетах шкіл температура повітря становить 18-20 градусів тепла, а в дитсадках використовуються обігрівачі.

Як повідомляв «Главком», в Україні чрез негоду загинуло 4 особи.

Через снігопади вчора закрили школи у Дніпрі та Запоріжжі.

Негода знеструмила майже 200 населених пунктів.