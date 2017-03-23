На Харківщині стався потужний вибух боєприпасів, можлива диверсія

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Місце вибуху

Військові проводять евакуацію місцевого населення

На Харківщині поблизу міста Балаклея стався потужний вибух на військові базі. Саме в цьому населеному пункті розташований найбільший в Україні склад боєприпасів.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос пояснив, що за результатами слідчих дій, внаслідок диверсії сьогодні вночі на декількох майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння ( танкові та артилерійські снаряди 125 та 152мм) поблизу міста Балаклея відбувся вибух, який спричинив детонацію боєприпасів.

«Від місця детонації шляхом встановлення блокування організовано умовний семикілометровий кордон зони небезпеки розльоту боєприпасів. Даних про людські жертви немає.На місце подіі виїхало керівництво області та правоохоронних органів», - написав у фейсбуці Матіос.

За вказівкою міністра оборони з Києва вилетів борт з комісією під керівництвом заступника міністра оборони з озброєння Павловського.

З огляду на можливість збільшення площ детонації боєприпасів та їх розліт військовими організовано евакуацію місцевого населення.

Матіос додав, що Державною прикордонною службою посилено режим прикордонного контролю на східно-південному напрямку.

Мешканці Балаклеї розповідають, що у місті погано працює мобільний зв'язок, люди покидають район, де розташована військова частина.

«Ми прокинулися о 3 годині ночі від звуку потужного вибуху. Схопили документи, гроші і виїхали в бік цемзаводів. На дорозі суцільна пробка, по узбіччю йдуть жінки в ночнушках, босоніж і з дітьми на руках», - цитує місцевий сайт одну із мешканок міста.

Жителів евакуюють у селища Нафтовиків і Шевелівка.