На Харківщині троє дітей отруїлися таблетками

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Наразі стан здоров’я дітей задовільний

Обставини отруєння трьох дітей пігулками встановлюють слідчі Куп’янського відділу поліції.

Про це повідомляє прес-служба поліції в Харківській області.

Інформація про доставлення до Куп’янської районної лікарні трьох хлопчиків віком від 5 до 9 років надійшла до Дворічанського відділення поліції вчора о 21:30. За попередніми даними, діти отруїлися лікарським препаратом.

Зі слів хлопчиків стало відомо, що вони гуляли на вулиці в с. Мечникове без нагляду дорослих, знайшли на зупинці громадського транспорту невідомі пігулки і з’їли їх.

Наразі стан здоров’я дітей задовільний, вони відпущені додому.

За її словами, з батьками та постраждалими дітьми проведено профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) КК України з санкцією до 5 років.