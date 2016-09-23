На Харківщині у екс-чиновника виявили арсенал зброї, гроші та військову форму РФ

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Раніше чоловік був заступником однієї із райдержадміністрацій Харківської області

Первомайська місцева прокуратура оголосила підозру колишньому заступнику однієї з райдержадміністрацій Харківської області, а нині раднику голови райради на громадських засадах. Під час обшуку у помешканні фігуранта провадження знайшли арсенал зброї та боєприпасів. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

60-річному екс-чиновнику оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Санкціонований судом обшук проведено працівниками СБУ та Національної поліції за участі прокурора – процесуального керівника в рамках розслідування кримінального провадження про земельні махінації 2010-2014 років.

За місцем мешкання у фігуранта розслідування вилучили 6 ручних осколкових гранат Ф-1 та РГД-5, запали до них, понад 600 набоїв до автомату Калашникова, нарізної малокаліберної гвинтівки, електродетонатори, димову шашку, холодну зброю, грошові кошти в сумі понад 23 тис доларів США, а також бронежилет та військову форму російського зразка з шевронами Збройних Сил РФ.

Протягом доби прокуратура направить до суду клопотання про обрання запобіжного заходу, в якому наполягатиме на триманні під вартою.

Оперативно-слідчі дії, спрямовані на встановлення джерел походження зброї та мети її зберігання, тривають.