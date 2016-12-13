  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Харківщині у школі обвалилася котельня, дітей відправили додому

    • Сьогодні, 13:15
    • Розсилка

    Можливою причиною руйнування стала велика маса снігу на даху

    У Люботині під Харковом, у школі №2, призупинено заняття через обвал даху і частини стіни приміщення шкільної котельні.

    Читайте також

    Про це повідомив директор департаменту цивільного захисту населення Харківської ОДА Павло Пономаренко.

    «Обвал стався напередодні близько 6:30 – обвалилися дах і частина стіни шкільної котельні», – сказав Пономаренко.

    За його словами, внаслідок пригоди ніхто не постраждав. Районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки визначила графік ремонтних робіт до 30 січня, і на цей час занять у школі не буде.

    Як зазначив помічник начальника ГУ держслужби з НС у Харківській області полковник Ігор Лупандін, котельня розміщена в окремій будівлі на території школи. «Можлива причина руйнування – велика маса снігу на даху будівлі», – додав він.

    Читайте також
    школа Харківщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ