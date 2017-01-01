На Харківщині в річці знайшли обезголовлене тіло жінки

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Тіло виявив 55-річний місцевий житель й відразу звернувся в поліцію

В Ізюмі Харківської області вчора ввечері знайшли труп жінки без голови і ніг, який перебував у річці. Про це повідомили в прес-службі обласної поліції.

Тіло виявив 55-річний місцевий житель і відразу звернувся в поліцію.

«За адресою виїхала слідчо-оперативна група Ізюмського відділу поліції. Жінці на вигляд 20-40 років. Експерти оглянули тіло без голови і кінцівок ніг і зробили висновок, що в річці тіло знаходилося від 2 до 10 діб. Зараз проводяться необхідні судово-медичні експертизи для встановлення дати і причини смерті», - йдеться в повідомленні.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ст 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.