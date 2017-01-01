  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Харківщині в річці знайшли обезголовлене тіло жінки

    • Сьогодні, 04:58
    • Розсилка

    Тіло виявив 55-річний місцевий житель й відразу звернувся в поліцію

    В Ізюмі Харківської області вчора ввечері знайшли труп жінки без голови і ніг, який перебував у річці. Про це повідомили в прес-службі обласної поліції.

    Тіло виявив 55-річний місцевий житель і відразу звернувся в поліцію.

    «За адресою виїхала слідчо-оперативна група Ізюмського відділу поліції. Жінці на вигляд 20-40 років. Експерти оглянули тіло без голови і кінцівок ніг і зробили висновок, що в річці тіло знаходилося від 2 до 10 діб. Зараз проводяться необхідні судово-медичні експертизи для встановлення дати і причини смерті», - йдеться в повідомленні.

    Слідчим відкрито кримінальне провадження за ст 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

    Читайте також
    кримінал вбивство Харківщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ