На Харківщині від отруєння невідомою речовиною померла семимісячна дівчинка
- Вчора, 23:18
-
Розсилка
Відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (убивство)У Харківській області дитина померла від отруєння невідомою речовиною.
Як повідомляє поліція регіону, в селі Приколотне 7-місячній дівчинці стало зле, і 19-річна мати викликала швидку допомогу.
Лікарі доставили дитину в педіатричне відділення Великобурлуцької лікарні. Там дитина померла від отруєння невідомою речовиною.
Відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (убивство).