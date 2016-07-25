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    На Харківщині від отруєння невідомою речовиною померла семимісячна дівчинка

    • Вчора, 23:18
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    Відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (убивство)

    У Харківській області дитина померла від отруєння невідомою речовиною.

    Як повідомляє поліція регіону, в селі Приколотне 7-місячній дівчинці стало зле, і 19-річна мати викликала швидку допомогу.

    Лікарі доставили дитину в педіатричне відділення Великобурлуцької лікарні. Там дитина померла від отруєння невідомою речовиною.

    Відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (убивство). 

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