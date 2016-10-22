На Харківщині виявили близько дев'яти тонн сурогатного алкоголю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підпільний цех розмістили в одному з домоволодінь та гаражах одного з харків'ян

Харківська місцева прокуратура №5 спільно із працівниками поліції викрили цех з виготовлення та мережу збуту сурогатного алкоголю у місті Харкові.

Про це повідомила прес-служба прокуратури.

«Підпільний цех розмістили в одному з домоволодінь та гаражах одного з харків'ян. За попередніми даними, зловмисник також мав мережу пунктів прийому металобрухту. Саме там він реалізовував сурогат та обмінював алкоголь на метал. Крім того, пересилав продукцію поштою», - йдеться в повідомленні.

За його словами, наразі проводяться санкціоновані судом обшуки приміщень цеху, складських приміщень та «точок» збуту сурогатного алкоголю.

«На території підпільного виробництва виявлено близько 9 тонн рідини, схожої на спирт та понад 200 літрів готової продукції. Крім того, проводяться одночасні огляди 10 пунктів прийому металобрухту, де реалізовували спиртне. За попередніми підрахунками, зловмисники щомісяця реалізовували близько 40 тонн сурогату», - зазначили у прокуратурі.

Вирішується питання щодо внесення до ЄРДР додаткових даних за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів (ст. 204 Кримінального кодексу України).