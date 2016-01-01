На Харківщині зарізали адвоката

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Жінці зламали шию та штрикнули ножем у ребра

Невідомий вбив адвоката Тетяну Попову у Харківській області.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної асоціації адвокатів.

«З сумом повідомляємо трагічну звістку. Увечері 22 травня у Харківській області, відразу після виходу з адвокатського офісу, була вбита адвокат Тетяна Попова», - сказано в ньому.

Національна асоціація адвокатів пов'язує це вбивство з професійною діяльністю Попової.

«Професія адвоката стала в Україні небезпечною. Це злочин - вбивство захисника, молодої жінки, є шокуючим доказом того, що від цих небезпек нас нема кому захистити», - сказано в повідомленні.

У Попової залишився 14-річний син та мати пенсійного віку.

Згідно з повідомленням прес-служби Ради адвокатів Харківської області, Попова отримала ножове поранення та пошкодження шиї в результаті нападу зловмисника.