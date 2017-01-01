На Харківщині затримали розбійну банду з екс-міліціонерів

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Родичі та друзі затриманих забезпечували розбійникам алібі

На Харківщині на гарячому спіймали розбійну банду з колишніх правоохоронців. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Зловмисників затримали сьогодні, 11 січня 2017 року, одразу після розбійного нападу на одного з місцевих підприємців.

Встановлено, що напали на підприємця, коли він зранку виходив з двору свого домоволодіння. Розбійники його побили, зв'язали, затягнули до домівки та катували, доки той не зізнався, де ховає гроші. Після злочину розбійники намагалися втекти на автомобілі своєї жертви.

За попередньою інформацією очолив злочинну групу колишній співробітник міліції (поліції. – Ред.). Серед її учасників виявилися колишні міліціонери та пенсіонери МВС.

Крім того, наразі встановлено, що активними спільниками зловмисників є їхні родичі та друзі. Вони забезпечували розбійникам алібі.

Правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

Наразі встановлено причетність злочинної групи до скоєння трьох розбійних нападів, у тому числі нападу на відомого харківського лікаря та його сім'ю у березні 2016 року.

Перевіряється причетність зловмисників до інших аналогічних злочинів.

Колишніх правоохоронціх затримано, прокуратура наполягатиме у суді на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою.

Максимальна санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.