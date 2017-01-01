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    На Херсонщині через негоду знеструмлено 13 населених пунктів

    • Сьогодні, 11:27
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    Ремонтники обіцяють відновити електропостачання протягом дня

    Через негоду на Херсонщині без світла залишились 13 населених пунктів.

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    Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації.

    Знеструмлені у Білозерському районі – 3 населені пункти, Генічеському районі - 3, Каховському районі – 2, Каланчацькому районі – 3, Н. Троїцькому районі - 2 населених пункти.

    На ліквідації аварій задіяні: 5 бригад, 15 чоловік, 9 одиниць техніки. Сьогодні планують відновити електропостачання.

    Нагадаємо, що на Херсонщині закрито рух для всіх категорій транспорту по автомобільній дорозі загального користування Т-04-03 Мар'янське-Берислав по всій протяжності в межах області.

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    Негода Херсонщина електроенергія
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