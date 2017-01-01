На Херсонщині через негоду знеструмлено 13 населених пунктів
- Сьогодні, 11:27
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Ремонтники обіцяють відновити електропостачання протягом дня
Через негоду на Херсонщині без світла залишились 13 населених пунктів.
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Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації.
Знеструмлені у Білозерському районі – 3 населені пункти, Генічеському районі - 3, Каховському районі – 2, Каланчацькому районі – 3, Н. Троїцькому районі - 2 населених пункти.
На ліквідації аварій задіяні: 5 бригад, 15 чоловік, 9 одиниць техніки. Сьогодні планують відновити електропостачання.
Нагадаємо, що на Херсонщині закрито рух для всіх категорій транспорту по автомобільній дорозі загального користування Т-04-03 Мар'янське-Берислав по всій протяжності в межах області.