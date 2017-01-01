На Херсонщині чоловік убив себе і дитину на зло колишній дружині

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Причиною злочину могли стати сімейні негаразди

У місті Нова Каховка з мосту Каховського шлюзу стрибнули у воду чоловік з дитиною, та на поверхні води вони більше не з’явилися. Про це повідомили у ГУ ДСНС України Херсонщини.

«Під час розслідування поліції міста Нова Каховка встановлено, житель с. Чорнянка, взявши з собою 10-річну дитину, відправився на міст Каховського шлюзу. Після чого подзвонив колишній дружині, повідомив про своє місце перебування та стрибнув з дитиною у воду, на поверхні якої їх більше не бачили», – повідомили у прес-службі.

За попередньою інформацією, причиною такого вчинку могли стати сімейні негаразди, а саме розлучення з дружиною близько місяця тому.

Тіла чоловіка та дитини знайдено і піднято на поверхню місцевими водолазами-любителями та відправлено на медичну експертизу до моргу.